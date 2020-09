Incontro tra il Presidente del Parco e il Sindaco di Randazzo

Viabilità e offerta naturalistica all’ordine del giorno

(S.Agata Militello, 29 Set 20) Con la visita istituzionale del Presidente Barbuzza presso il Comune di Randazzo, continua la consultazione dei Sindaci dei Comuni del Parco per ascoltare e verificare di persona le reali esigenze del territorio.

Accolto dal Sindaco Francesco Sgroi, in compagnia di alcuni componenti dell'Amministrazione, il Presidente del Parco è stato coinvolto in un approfondimento tecnico della realtà locale, tenuto conto delle particolari esigenze della cittadina, centro storico di pregio ma anche punto di raccordo per l'offerta naturalistica congiuntamente ai Parchi dell'Etna e dell'Alcantara.

Con il Sindaco abbiamo parlato a lungo delle problematiche di alcune strade ricadenti nel Parco, risolvendo le criticità evidenziate grazie all'autorevole intervento dell'Ufficio Tecnico dell'Ente dichiara Domenico Barbuzza, Presidente del Parco