Sottoscritto protocollo di collaborazione tra le Associazioni AlcaraBorgoNatura, Ambiente Sicilia, Video Nature, Nebrodi Outdoor e il Parco

(S. Agata Militello, 20 Ott 22) Con un protocollo d'intenti sottoscritto oggi presso la sede del Parco con i rappresentanti delle Associazioni AlcaraBorgoNatura, Ambiente Sicilia, Video Nature e Nebrodi Outdoor, rispettivamente Fabio Zaiti, Nicolò Romano, Carmela Lenzo e Domenico Barbuzza è stata avviata la collaborazione ad un nuovo progetto di educazione ambientale del Nodo In.Fe.A – Informazione ed Educazione Ambientale.



Il progetto Custodi d'identità nasce dalla partecipazione ad una manifestazione d'interesse alla Citta Metropolitana di Messina: obiettivo la realizzazione di una serie di iniziative ed eventi mirati all'interazione diretta degli alunni con le biodiversità presenti nel Parco.



10 i moduli previsti, che permetteranno di conoscere piante, forme e profumi, con l'utilizzo di giochi e attività sensoriali, ma anche attività di osservazione ed esplorazione, scoprire come promuovere la raccolta differenziata, sapere di più sulla stagionalità dei cibi: tutto questo per imparare a conoscere l'ambiente circostante e acquisire abitudini e comportamenti corretti. Grazie a questo progetto sarà attuato il coinvolgimento dei giovani nei confronti degli aspetti culturali e naturalistici tipici dell'area protetta, attraverso delle iniziative mirate a rendere i ragazzi attori del territorio, facendo comprendere le valenze positive del vivere il "Parco" commenta il Presidente del Parco Domenico Barbuzza.



Presente alla sottoscrizione anche il referente per l'educazione ambientale del nodo In.F.E.A. della Citta Metropolitana di Messina Giuseppe Cacciola e Simona Simonella in rappresentanza dell'Istituto comprensivo G.Marconi (con sedi a S.Agata M.llo, Militello Rosmarino e Alcara Li Fusi) che ospiterà l'avvio del progetto, con un progressivo coinvolgimento di diversi istituti scolastici del Parco.





