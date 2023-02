Seminario presso Istituto comprensivo Cesareo di S.Agata Militello

(S. Agata Militello, 22 Feb 23) Dedicato alla flora del territorio dei Nebrodi il seminario in programma presso l'Istituto comprensivo "G.A. Cesareo" di S.Agata Militello, diretto dalla Prof.ssa Angela Marciante.



L'attività è inserita nell'ambito della consolidata collaborazione istituzionale con l'Ente: previsto un approfondimento sul ruolo delle piante per l'alimentazione, la bellezza e la salute e un laboratorio di botanica, dedicato agli studenti dell'Istituto.



Previsto l'intervento di saluto del Sindaco Bruno Mancuso e le relazioni dei Professori Rosario Schicchi, Anna Geraci e Giuseppe Di Noto. Conclusioni affidate al Commissario straordinario del Parco dei Nebrodi Giovanni Cavallaro.



In allegato la locandina dell'evento, riservato agli studenti delle scuole medie, che si svolgerà venerdì 24 febbraio, a partire dalle 9.30.

Sara La Rosa

Ordine Naz.le Giornalisti – tess. N. 150945