(Primiero San Martino di Castrozza, 24 Lug 23) L'estate è la stagione ideale per vivere da vicino gli straordinari contesti dell'area protetta. E come ad ogni estate vi aspetta un ricco calendario di attività che vi permetterà di scoprire e vivere il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.

Sul Parco in Tasca potrete trovare tutte le indicazioni per partecipare alle molte attività in programma.

Ricordiamo che per la partecipazione alle attività è sempre richiesta la prenotazione.

Ecco qui il PDF da scaricare de Il Parco in Tasca 2023

Il cartaceo è disponibile presso i nostri Centri visitatori e gli Uffici Info delle APT a San Martino di Castrozza, Fiera di Primiero e Predazzo.