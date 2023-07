(Primiero San Martino di Castrozza, 24 Lug 23) Sono stati posizionati, in questi giorni, i cartelli illustrativi del "Sentiero glaciologico della Fradusta", che si sviluppa su alcuni tratti dei Sentieri numero 707 e 709 sull'Altopiano delle Pale di San Martino. La Fradusta, all'interno dell'area protetta, è un ghiacciaio d'altopiano, con notevoli morene frontali, determinate sia dall'erosione delle rocce dolomitiche a contatto con i materiali di fondo, che dalla scarsa inclinazione della superficie, 11 gradi in media.

La massa glaciale si è ridotta del 90% nel corso dell'ultimo secolo, ed è oggi di circa due ettari. Il nuovo apparato informativo che è stato ora posizionato permette di conoscere diversi aspetti di questo ghiacciaio e gli elementi dello straordinario contesto nel quale è inserito.

I nuovi cartelli sono stati ideati e realizzati dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, in collaborazione con la Commissione Glaciologica della SAT. Contengono la storia e le notizie intorno al ghiacciaio, la vegetazione dell'altopiano, ma anche una serie di dati e di raffronti e la descrizione della "stazione fotografica", in termini tecnici il punto di osservazione a distanza per il monitoraggio.

Le diverse fasi di monitoraggio, come quelle relative al Travignolo, l'altro ghiacciaio nell'area protetta, sono condotte dal Parco, in collaborazione con la Commissione Glaciologica della SAT e il Comitato Glaciologico Italiano. I dati raccolti vengono inviati periodicamente al World Glacier Monitoring Service (WGMS). Per più di un secolo, il WGMS e le sue organizzazioni precedenti hanno raccolto e diffuso dati standardizzati sulle fluttuazioni dei ghiacciai. Il WGMS raccoglie annualmente i dati sui ghiacciai attraverso la sua rete di collaborazione scientifica attiva in più di 30 Paesi.