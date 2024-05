Sabato 1 Giugno 2024 dalle 08:45 alle 16:30

Attenzione alle orecchie: qui si canta e si stridula anche a "voce" molto alta! Nel marcare o difendere il territorio, così come nel corteggiare il proprio potenziale partner in vista dell'auspicato accoppiamento, alcuni insetti canterini come grilli campestri, cavallette verdi e cicale ci comunicano, in modo indiretto, ma a noi molto chiaro, l'avvento ed il perdurare della stagione estiva. Ed ecco quindi noi, ospiti ed invitati-senza-invito, dietro le quinte di una sala da concerto decisamente particolare, per godere di questa armonica orchestra "insettivora" che diffonderà note di calore verso noi camminatori, invitandoci pigramente a rallentare per sostare e, forse, apprezzarne la variegata ed elegante sinfonia. Un'escursione dalla sonorità decisamente entomologica, dunque, dal tipico tessuto sonoro estivo.

Escursione per adulti

Ritrovo: ore 8:45 presso la chiesa di Sperticano (comune di Marzabotto, Bologna).

Termine previsto per le ore 16:30 circa presso lo stesso luogo.

Difficoltà: E - Lunghezza: 9 km - Dislivello: 390 m - Cammino effettivo: 5 ore

Note: percorso ad anello, portare pranzo al sacco da condividere con il gruppo, acqua o tisana fresca/calda a seconda delle esigenze personali, un telo da stendersi per terra, macchina fotografica, binocolo, eventuali bastoncini telescopici.

Costo: 10 €

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente:

Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata entro dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it