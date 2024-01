(Guardiagrele, 29 Gen 24) Giovedì 15 febbraio 2024 (ore 14:00), è la data di scadenza per la presentazione della propria candidatura per Operatore Volontario del Servizio Civile Universale nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. Se hai tra i 18 ed i 28 anni, potrai partecipare alle selezioni per svolgere attività di volontariato nell'ambito di due progetti proposti dal Parco "Maiella scrigno di biodiversità 2022 e "Maiella, cultura dell'accoglienza e sviluppo sostenibile 2022" nell'ambito del programma "Maiella, Natura e Cultura 2022". Il progetto ha la durata di 12 mesi, con inizio attività previsto per la metà del mese di settembre. L'impegno è di 25 ore settimanali, e si ha diritto ad un rimborso mensile di € 507,30.Bisogna presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi; a titolo esemplificativo: · Regione: Abruzzo · Codice ente: SU00093 · Denominazione del progetto: basta inserire "maiella".

Per presentare domanda occorre necessariamente essere in possesso dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con un livello di sicurezza 2 rilasciata da soggetti accreditati all'Agenzia per l'Italia Digitale.



Oltre le 10 sedi dell'Ente Parco, i 19 Comuni di ABBATEGGIO, BOLOGNANO, CAMPO DI GIOVE, CANSANO, CARAMANICO TERME, CIVITELLA MESSER RAIMONDO, CORFINIO, LAMA DEI PELIGNI, LETTOMANOPPELLO, PACENTRO, PALOMBARO, PENNAPIEDIMONTE, PETTORANO SUL GIZIO, POPOLI, PRETORO, ROCCAMORICE, SANT'EUFEMIA A MAIELLA, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SALLE sono Sedi di Accoglienza da scegliere per poter svolgere l'anno di Servizio Civile Universale.



Tutte le informazioni su come aderire ed i criteri di selezione potrai trovarli al seguente link:

www.parcomajella.it/servizio-civile.htm

SELEZIONARE: "SERVIZIO CIVILE ANNO 2024"



Contatti: volontari@parcomaiella.it

Scadenza 15/02/2024