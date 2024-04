Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Sabato 6 Aprile 2024 dalle 09:15 alle 16:30

I funghi, questi semi-sconosciuti organismi viventi possono alterare la nostra mente, guarirci da alcune malattie e persino aiutarci ad evitare catastrofi ambientali. Hanno un metabolismo straordinario, contribuiscono alla rigenerazione del suolo e sono protagonisti di tantissimi processi naturali. I funghi sono ovunque, ma è facile non notarli. I funghi sono dentro e fuori di noi. Anche mentre stai leggendo queste parole, loro stanno modificando il flusso della vita su questo pianeta, come fanno da milioni di anni. Lasciati quindi accompagnare in questa giornata a tema micologico per tornare a casa con una visione nuova e decisamente rivoluzionaria su questi esseri viventi.

Escursione per adulti

Ritrovo ore 9:15 nel parcheggio auto presso la chiesa di Santa Rita al Brasimone (comune di Camugnano, Bologna)

Termine previsto per le ore 16:30 circa con ritorno allo stesso parcheggio.

previsto per le ore 16:30 circa con ritorno allo stesso parcheggio. Difficoltà : E · Lunghezza : 15 km · Dislivello : 510 m in salita e in discesa · Cammino effettivo : 5 ore e mezza

: E · : 15 km · : 510 m in salita e in discesa · : 5 ore e mezza Note : percorso ad anello, portare acqua o tisana fresca/calda a seconda delle esigenze personali, pranzo al sacco, macchina fotografica, telo per stendersi per terra, eventuali bastoncini telescopici, binocolo.

Costo: 10 € per i maggiorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): entro il venerdì precedente: 333 2660329 - 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it