Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Risalendo un mare dal versante

Domenica 28 Aprile 2024 dalle 09:30 alle 15:30

Hai mai immaginato come si potessero presentare i panorami del Parco milioni di anni fa?

Un'escursione ad anello fra fitti boschi e scorci mozzafiato vi condurrà alla volta della spettacolare dorsale di Monte di Stagno e Monte Calvi dove, percorrendo le gradinate di arenaria tipiche dei rilievi del Parco, andremo alla scoperta delle rocce che creano l'ossatura del nostro Appennino. Con un pò di immaginazione, potremo risalire un vero e proprio mare dal versante!

Escursione per adulti

Ritrovo: ore 9:30 presso il parcheggio della chiesa di Santa Rita al Brasimone (Camugnano, BO) per poi spostarsi al punto di partenza (loc. Crimona) dopo un breve tratto in auto (circa 2 km).

Termine previsto per le ore 15:30 in località Crimona.

Difficoltà: E - Lunghezza: 10 km - Dislivello: 450 m - Cammino effettivo: 3,5 ore.

Note: portare almeno 1,5 l di acqua, pranzo al sacco, scarponi da trekking con suola scolpita e abbigliamento a strati adatto alla stagione, giacca antipioggia, bastoncini da trekking (caldamente consigliati).

Costo 10€ per i maggiorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente:

3332660329 - 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it