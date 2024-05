Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Escursione cartografica alla scoperta del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

Sabato 18 Maggio 2024 dalle 09:30 alle 15:30

Come ci si orienta in un bosco? Come utilizzare una bussola o leggere una carta?

Accompagnati da una guida esperta, tra i boschi e i torrenti del parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, risolveremo una serie di 'enigmi' cartografici che ci permetteranno di raggiungere i principali punti d'interesse di un percorso da scoprire: un'ottima occasione per conoscere il parco e le storie dei suoi affascinanti abitanti.

La carta ti verrà data all'inizio dell'escursione, se non hai la bussola non preoccuparti, te la forniremo noi!.

Attività adatta agli adulti

Ritrovo ore 9:30 presso il parcheggio della chiesa di Santa Rita al Brasimone sul Lago di Brasimone, Camugnano (BO).

Termine previsto per le ore 15:30 nello stesso luogo.

Difficoltà: E - Lunghezza: 9 km - Dislivello: 350 m - Cammino effettivo: 3,5 ore.

Note e consigli tecnici: portare almeno 1,5 l di acqua, pranzo al sacco, scarponi da trekking e abbigliamento adatto alla stagione (consigliati pantaloni lunghi), giacca antipioggia, bastoncini da trekking (consigliati).

Costo: 5 € per i maggiorenni.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente:

Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it