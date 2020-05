Alle Vallere riprende il movimento, aprono il servizio di noleggio di biciclette e l’area sgambamento cani

(Moncalieri, 29 Mag 20) Con il decreto n. 17 del 29 maggio 2020 a firma del Commissario dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese Roberto Saini, sono state modificate alcune regole di fruizione del Parco delle Vallere, ferme restando le misure precauzionali di distanziamento e la necessità di portare con sé mascherine e guanti da utilizzare all'occorrenza. Fra le novità, il servizio di noleggio delle biciclette e la riapertura delle aree di sgambamento cani.

L'accesso al pubblico è consentito solo a piedi o in bicicletta, dalle ore 8.00 alle ore 21.00, unicamente per svolgere attività motoria o sportiva che va praticata rispettando la distanza interpersonale di almeno 2 metri, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. Per ogni altra attività, compresa quella ludica o ricreativa, dev'essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro; sono pertanto assolutamente vietati gli assembramenti di persone: non si possono dunque organizzare pic-nic, feste, tavolate, né tantomeno accendere fuochi e allestire barbecue di qualunque genere.

Apre quindi il nuovissimo servizio di noleggio di biciclette Rent Bike Vallere. Il signor Martino ha tutto pronto; finalmente si parte, nemmeno il coronavirus è riuscito a fermare la sua grande voglia di fare: aspetta tutti all'interno della Cascina Le Vallere con le sue mountain bike semplici, robuste, per adulti e bambini. Per le famiglie sono anche a disposizione cestini portatutto, seggiolini posteriori e caschi, tutti materiali omologati e sicuri. Noleggiarle è molto facile: tutte le cautele possibili sono state messe in atto e, tra l'altro, le biciclette sono state sanificate a una a una prima di ogni utilizzo, ma si chiede agli utenti un po' di pazienza e di aspettare il proprio turno per entrare in cascina dove ci sarà un distributore di numeri che saranno chiamati al microfono.

Il servizio di noleggio biciclete è attivo al sabato, alla domenica e nei festivi (fino al 31 ottobre), negli orari 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Questi i costi del noleggio biciclette: dai 2 euro per singola ora ai 10 euro per la giornata intera; tra queste due tariffe sono previste alcune gradazioni di prezzo con riduzioni per i bambini sotto ai 12 anni e gli adulti sopra i 65. Sono anche a disposizione alcuni tandem.

Per il momento non saranno ancora attivi i distributori di bevande e snack e il noleggio dei lettini prendisole; occorre pazientare ancora.

Informazioni per il noleggio delle biciclette: Facebook Rent Bike Vallere https://www.facebook.com/rentbikelevallere/ e Instragram https://www.instagram.com/rent_bike_le_vallere/

E' di nuovo a disposizione l'area cani (l'orario è il medesimo di apertura del Parco: 8.00-21.00), ma per il suo utilizzo occorre rispettare le seguenti indicazioni: presenza contemporanea fino ad un massimo di 5 persone e 10 cani per area; ogni proprietario o affidatario potrà sostare nell'area con un massimo di due cani per non oltre 30 minuti consecutivi.

L'apertura del Parco delle Vallere è garantita anche dalla disponibilità dei volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione civile, sezioni di Moncalieri, e di Legambiente, che nei fine settimana, insieme ai Guardiaparco e alle Guide naturalistiche dell'Ente-Parco, fungono da riferimento per la fruizione.