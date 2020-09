Storie cucite a mano: domenica 13 settembre alle Vallere lo spettacolo “Così non va!”

(Moncalieri, 01 Set 20) Domenica 13 settembre, alle ore 17, nel Cortile di Cascina Le Vallere, in corso Trieste 98 a Moncalieri, nuovo appuntamento di STORIE CUCITE A MANO con lo spettacolo a cura dell'Associazione Teatrulla "Così non va!": Come sono? Come mi vogliono? Come dovrei essere? Una fiaba costruita intorno a due sedie teatrali per ricordarci che ognuno è ciò che è. E non c'è niente di meglio!



Seguono tante altre date, in programma fino a dicembre, in altri luoghi della Città di Moncalieri.



STORIE CUCITE A MANO è un progetto triennale di contrasto alla povertà educativa, di prevenzione del disagio e di promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie. Moncalieri, Roma e Lecce sperimentano interventi innovativi per dare vita a un modello inedito di intervento, fondato sull'alleanza tra associazioni, istituzioni, organizzazioni, sistema dei servizi e singoli cittadini per la costruzione di comunità educanti.