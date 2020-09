Appuntamenti in settembre

Storie cucite a mano: domenica 13 settembre alle Vallere lo spettacolo "Così non va!"

Domenica 13 settembre, alle ore 17, nel Cortile di Cascina Le Vallere, in corso Trieste 98 a Moncalieri, nuovo appuntamento di STORIE CUCITE A MANO con lo spettacolo a cura dell'Associazione Teatrulla "Così non va!": Come sono? Come mi vogliono? Come dovrei essere? Una fiaba costruita intorno a due sedie teatrali per ricordarci che ognuno è ...>>>

Domenica 20 settembre il Green Tour. Da Torino a Superga con Giannonerunning circuit.

Asd Giannonerunning circuit è un'associazione che da 40 anni si occupa di atletica e di podismo sia a livello competitivo, sia amatoriale, con più di 150 soci, convinti che la sfida del nostro secolo sia l'ambiente e che ci sia bisogno di un'inversione di rotta. Così per il secondo anno, proprio per puntare l'attenzione sui temi dell'ambiente e delle economie sostenibili, propone domenica 20 settembre, oltre a una corsa competitiva, il test Torino-Superga: camminata e corsa a passo libero, Fitwalking, Nordic Walking. >>>