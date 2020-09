Puliamo il Mondo nella Riserva Naturale della Confluenza dell'Orco e del Malone, a Chivasso

Domenica 27 settembre

(18 Set 20) Tutti sulle sponde del Po per "pulire il mondo" a Chivasso con il Circolo Legambiente di Settimo Torinese, di cui fa parte il gruppo Legambiente di Chivasso, in collaborazione con il Comune di Chivasso e varie associazioni locali.

Appuntamento, domenica 27 settembre, dalle 8.30 alle 13.00 con"Puliamo il mondo", iniziativa di pulizia delle sponde dell'Orco e del Po, nel comune di Chivasso; ci si trova nel parcheggio di "Orco beach", Stradale Torino 167, Chivasso.

Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale, grazie all'instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di "volontari dell'ambiente" che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

Come in passato (la volta precedente è stata nel 2018), parteciperanno all'organizzazione della mattinata e alla pulizia i giovani del progetto VisPo, progetto europeo che è l'acronimo di "Volunteer Initiative for a Sustainable Po con il quale Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta ha coinvolto volontari in azioni di pulizia e valorizzazione dell'ambiente fluviale del Po e dei suoi affluenti.

Da parte del Circolo Legambiente e del Comune di Chivasso saranno attuate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti.

L'iniziativa ha il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese.

Per informazioni:

Ivan Baldassarra, Tel. 3930412922, Email: baldassarraivan@gmail.com

Domenico Cena, Tel. 3476294560, Email: domenico.cena@virgilio.it