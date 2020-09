Puliamo il Mondo nelle Riserve dell'Oasi del Po Morto a Carignano e della Confluenza del Maira tra Casalgrasso e Lombriasco

Domenica 27 settembre, con ritrovo e partenza da Carmagnola

(Moncalieri, 22 Set 20) Torna finalmente anche nel 2020 Puliamo il Mondo! che pure in questa occasione si svolgerà nel contesto di VisPO, progetto dell'Unione Europea LIFE, con Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta capofila.



L'obiettivo è di riportare il più possibile alle condizioni naturali tante aree di Carmagnola, ma anche della Riserva naturale dell'Oasi del Po Morto e della Riserva Naturale della Confluenza del Maira nel Po, che hanno bisogno di una pulizia straordinaria vista l'indifferenza di chi non si preoccupa di gettare a terra anche il più piccolo rifiuto.



L'appuntamento, e chiediamo a tutti di partecipare, è per domenica 27 settembre: ritrovo in piazza Sant'Agostino a Carmagnola, alle ore 14:30.



Nel rispetto delle misure anti Covid i partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi: obbligatorio l'utilizzo della mascherina e il rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Sono fortemente consigliati abbigliamento e calzature comodi o stivali e guanti da lavoro.



L'iniziativa è organizzata dal Circolo Il Platano di Legambiente, in collaborazione con le GIAV (Guardie Ittico Ambientali Volontarie) e con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, con il patrocinio della Città di Carmagnola e il supporto di BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura.



Per informazioni: ilplatano.legambiente@gmail.com