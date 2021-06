Bat Night

La Notte dei Pipistrelli, giovedì 8 luglio a Carignano

(30 Giu 21) I chirotteri sono sicuramente fra i mammiferi italiani meno conosciuti e studiati. Sono animali specializzati, non a caso sono gli unici mammiferi in grado di volare perfettamente nel buio più assoluto, straordinari da un punto di vista evolutivo e utilissimi all'ecosistema.

Costituiscono il maggior numero di specie minacciate nel nostro Paese, sensibili e vulnerabili alle modificazione ambientali prodotte dall'uomo.

In Italia sono presenti 34 specie diverse e frequentano ambienti diversi in funzione delle loro caratteristiche ecologiche. Per lungo tempo, a torto, sono stati considerati animali da temere ed evocano un'impropria percezione da parte della popolazione.

Al fine di contribuire a modificare tale atteggiamento culturale e/o comportamenti non corretti e scoprire le più varie curiosità di questi straordinari e stravaganti mammiferi, il circolo Legambiente "Il Platano", in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, organizza la Bat Night.

L'iniziativa, guidata dalla naturalista Mara Calvini, è volta a illustrare le caratteristiche ecologiche e le abitudini dei pipistrelli. La passeggiata notturna consentirà di osservare e ascoltare i pipistrelli in attività di caccia con l'utilizzo di un bat-detector, una speciale apparecchiatura che consente di "tradurre" gli ultrasuoni in modo da renderli udibili anche a noi.

L'evento è a numero chiuso, consigliata la prenotazione; l'ingresso è gratuito, vivamente consigliato il tesseramento al circolo Legambiente Il Platano.

Ritrovo alle ore 21.00 in Piazza del Duomo a Carignano e attività con il bat-detector nel centro storico della città.

Per informazioni e prenotazioni:

- Alberto - 3357860063

- ilplatano.legambiente@gmail.com