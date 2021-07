Newsletter del 14 luglio 2021

Incontro dei Parchi regionali piemontesi con la Regione Piemonte

Il 1° luglio, nella prestigiosa cornice del Castello della Manta di Saluzzo, i presidenti e i direttori dei dieci Enti-Parco piemontesi e gli esponenti della Regione Piemonte, hanno discusso del >>>

'Il parco va in biblioteca, la biblioteca va al parco'

Martedì 20 luglio prende il via l'iniziativa "Il Parco va in biblioteca, la biblioteca va al Parco", inserita nel progetto Vivere il Po a Casale Monferrato, condotto in partenariato tra l'Ente-Parco e il Comune di Casale Monferrato e cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo. Si tratta di una serie di incontri >>>

Kataboom - Spettacolo teatrale - Tutta mia la città

Sabato 24 luglio, alle ore 18.30, presso Cascina Le Vallere a Moncalieri, si svolgerà lo spettacolo teatrale per grandi e piccini KATABOOM a cura dell'Associazione Teatrulla, in collaborazione con l'Ente-Parco. Uno spettacolo alla scoperta di >>>

SEED - Sound Entertainment Education Dialogue International Music Festival

Giovedì 15 e giovedì 29 luglio 2021, alle ore 20:30

Il progetto Strade di Colori e Sapori nasce nel 2006 con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio collinare della zona sud di Torino e la sua naturale estensione nella pianura. Fra gli eventi organizzati da Strade di Colori e Sapori si segnala la seconda edizione del festival internazionale di musica da camera SEED.

Qui le informazioni sul concerto del 15/7;

Qui le informazioni sul concerto del 29/7.