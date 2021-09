Sabato 25 settembre: in bicicletta da Moncalieri al centro di Torino lungo il Po

Una pedalata per scoprire insieme le bellezze del territorio

(Valenza, 22 Set 21) Nell'ambito del Piano di Animazione e marketing del progetto di Corona Verde, la Regione Piemonte promuove uscite con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere alla cittadinanza il territorio di Corona Verde.

Sabato 25 settembre, è prevista una pedalata dalla Cascina Le Vallere, sede operativa dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, fino al centro di Torino.

L'appuntamento è per le ore 9.30 presso Cascina Le Vallere: lungo la pista ciclabile che collega il Parco delle Vallere (ora compreso nel Parco naturale del Po piemontese) con Torino, lungo il fiume Po, sarà possibile apprezzare i diversi paesaggi visibili dalle due sponde del fiume Po, con sguardi sul fiume, sulla collina e sulla città.

La visita sarà arricchita dagli interventi del personale dell'Ente-Parco dedicati agli ambienti naturali e alla biodiversità.

Necessaria bicicletta e abbigliamento comodo.

Posti limitati a 25 partecipanti.

Iscrizione obbligatoria tramite modulo su https://bit.ly/uscite-coronaverde

Per maggiori informazioni: coronaverde@corintea.it

L'uscita è organizzata da Corintea - Avventura Urbana in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e la UISP Piemonte, nell'ambito del progetto ToPMetro - Bando Periferie.

Possibilità di noleggio biciclette in loco,

Info e prenotazioni: Stefano Martino RentBike 338 774 9489

L'organizzazione offrirà gratuitamente a tutti i partecipanti la tessera UISP completa di copertura assicurativa.