Sabato 25 settembre torna Puliamo il mondo!

(Valenza, 22 Set 21) Il Circolo Legambiente Il Platano, in collaborazione con le GIAV (Guardie Ittico Ambientali Volontarie), con il Circolo Margot, con l'Associazione Karmadonne e il Gruppo Giovani della Croce Rossa di Carmagnola, con il supporto di BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura ed il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e della Città di Carmagnola, organizza l'edizione 2021 di Puliamo il mondo.

L'edizione sarà assolutamente unica grazie al coinvolgimento di Alpi Kayak, che, nei pressi del fiume Po al Bosco del Gerbasso, con kayak e gommoni nel fiume consentiranno la raccolta di rifiuti in acqua!

L'appuntamento è per sabato 25 settembre, con ritrovo a Carmagnola in Piazza Sant'Agostino alle ore 14.00: a seguire i partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi e si raggiungeranno i luoghi prescelti per la pulizia.

Lo scopo dell'evento è di riportare il più possibile alle condizioni naturali le tante aree di Carmagnola bisognose di "respiro". Nonostante se ne parli molto e si cerchi di sensibilizzare la popolazione a salvaguardare il mondo in cui viviamo, assistiamo sempre più all'indifferenza di chi non si preoccupa di gettare a terra anche il più piccolo rifiuto. Purtroppo sono sempre molte le aree che necessitano un intervento drastico di pulizia.

Obbligatorio l'utilizzo di mascherina ed il rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Sono fortemente consigliati abbigliamento e calzature comodi o stivali e guanti da lavoro.

Per info (e prenotazioni per la pulizia con Kayak): ilplatano.legambiente@gmail.com