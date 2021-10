Il Sabato nei Villaggi - Cultura e Natura nelle Terre del Po

VII edizione – Palazzolo Vercellese - sabato 23 ottobre 2021

(19 Ott 21) L'edizione autunnale della rassegna "IL SABATO NEI VILLAGGI – cultura e natura nelle terre del Po", promossa dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, si avvia con l'appuntamento di sabato 23 ottobre a Palazzolo Vercellese, nel territorio del neo costituito Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi.

Il ritrovo sarà in piazza Giovane Italia, a Palazzolo Vercellese, alle ore 14.45 con partenza della passeggiata alle ore 15.00. I partecipanti saranno accolti dal sindaco Maria Franca Giorcelli e dagli organizzatori dell'iniziativa.

La visita di quello che un tempo era detto "il paese delle oche" prenderà avvio con l'ingresso nella chiesa parrocchiale di S. Germano, che si trova tra due chiese di confraternita, quella della SS. Trinità e dei SS. Angeli. Al suo interno conserva un'opera di Sebastiano Novelli che raffigura la Madonna col Bambino e Santi. A raccontarne la storia vi sarà Piero Peretti, che ha raccolto in un volume i "Ricordi di un tempo…".

La rassegna "IL SABATO NEI VILLLAGGI" come di consueto, oltre alla conoscenza della storia dei luoghi oggetto di visita, consente di conoscere le diverse realtà che rendono unico un paese.

A Palazzolo si avrà la possibilità di accedere alla manifattura ALESSANDRO SIMONI, entrando così nel morbido mondo del cashmere!

Durante la visita dell'azienda della famiglia Bodo, si potranno apprezzare tutte le tecniche di lavorazione eseguite seguendo le più antiche tradizioni tessili, partendo dal filo sino a giungere al capo finito.

E infine, guidati da Romana Raina, autrice delle "Ricette della nostra cucina", si parlerà di un dolce della tradizione palazzolese: la Csenta, torta che un tempo si preparava per la festa del raccolto, proprio a fine ottobre, in ringraziamento per la produzione del riso, che cresce nelle camere di risaia, tutt'intorno al paese.

L'iniziativa è condotta da Anna Maria Bruno, Guida del Parco.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: chebisa@virgilio.it indicando cognome, nome e numero di telefono, oppure telefonando al cell. 348 2211219. È necessario avere il green pass valido e portare con sé la mascherina.

La proposta rientra nel progetto Artisti per la natura: alla scoperta delle nuove Aree protette del Po piemontese, sostenuto dalla Fondazione CRT.