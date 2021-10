Nasce la figura di Sommelier del riso

(26 Ott 21) La Società AcquaVerdeRiso organizza i corsi di formazione per diventare sommelier del riso, l'esperto in grado di determinare, attraverso un'attenta analisi sensoriale del chicco, anche la zona di provenienza.

AcquaVerdeRiso, con il sostegno della Strada del Riso vercellese di qualità e della Regione Piemonte, tramite la Misura 3.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2021, propone due giornate formative che si terranno il 13 e il 27 novembre presso il CIOFS di Vercelli (Corso Italia 106).

A ciascuna delle giornate saranno ammessi al massimo 20 partecipanti, che potranno acquisire le informazioni di base sull'analisi sensoriale applicata al riso oltre ad approfondire la psico-fisiologia della percezione, lo studio dei sensi e delle soglie di percezione.

L'addestramento avviene con una prima fase di apprendimento sulle etichette semantiche, i test di analisi discriminante, i test di analisi descrittiva e, infine, attraverso la realizzazione di un panel test. Il corso permette di acquisire anche le informazioni di base sul riso, gli effetti del terroir e delle lavorazioni sul prodotto finale e le diverse applicazioni possibili di analisi sensoriale.

Il corso, della durata totale di 8 ore, si articola in 2 parti da 4 ore ciascuna che termineranno con un esame di abilitazione.

E' un'esperienza molto interessante sia per chi vive immerso nel "mare a quadretti" delle risaie vercellesi, sia per tutti i golosi di risotti che vogliono saperne un po' di più non solo dal punto di vista del sapore!

Il riso inoltre è uno dei prodotti bandiera che contraddistingue il nostro Ente-Parco nell'iniziativa Parchi da gustare promossa dalla Regione Piemonte.

E se vi abbiamo incuriositi, per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina https://www.stradadelrisovercellese.it/blog/eventi/corsi-2021-2022-per-sommelier-del-riso.html