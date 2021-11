Foliage d’autunno: quarto appuntamento de “Il Parco va in biblioteca, la biblioteca va al Parco”

(03 Nov 21) Prosegue l'iniziativa "Il Parco va in biblioteca, la biblioteca va al Parco", inserita nel progetto Vivere il Po a Casale Monferrato, condotto in partenariato tra l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e il Comune di Casale Monferrato e cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo.

Si tratta di una serie di incontri, gestiti dalle guide del Parco e dedicati ai ragazzi e ai bambini accompagnati. Le guide illustreranno l'area protetta lungo il Po a Casale Monferrato, le buone pratiche di sostenibilità ponendo l'accento sui comportamenti ambientali di ciascuno di noi.

I cambiamenti stagionali e i cicli della natura saranno argomento delle proposte che si svolgeranno in parte presso la Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi, in parte presso la sede dell'Ente-Parco o lungo il fiume.

Martedì 9 novembre, alle ore 17.00, presso la sponda del fiume Po (lato Canottieri - zona imbarcadero), ci sarà il quarto appuntamento dal titolo FOLIAGE D'AUTUNNO a cura della guida Anna Maria Bruno.

Il foliage definisce la variazione del colore delle foglie sui rami e sulle fronde degli alberi. Il territorio delle Aree protette del Po si veste con i colori dell'autunno: è questo il momento in cui si possono raccogliere le foglie cadute per la realizzazione di un Memory foglia.

E' necessario portare con sé un sacchetto per la raccolta delle foglie.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

Gli incontri saranno a numero chiuso: sono ammessi al massimo 20 bambini accompagnati da un adulto .

Saranno attuate le procedure anti COVID: obbligo della mascherina, igienizzazione delle mani, distanza di sicurezza, rilevazione della temperatura.

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti per i luoghi di cultura (D.L. 23/07/2021), è obbligatorio che gli accompagnatori esibiscano il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

In caso di brutto tempo la passeggiata si svolgerà presso la Biblioteca dei ragazzi.

Informazioni e prenotazioni:

e-mail biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it

Tel. 0142-444302-444308-297

Sito web: www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi

Pagina Facebook www.facebook.com/bibliotecaluzzati