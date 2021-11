Linea Verde Life vi guiderà alla scoperta del nostro Po!

(10 Nov 21) Sabato 13 novembre, alle ore 12.20 su RaiUno, andrà in onda la puntata di Linea Verde Life dedicata a Casale e al Monferrato.

L'iniziativa è della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che, da alcuni anni, ha avviato una proficua collaborazione con le reti televisive di Stato, per divulgare la conoscenza del territorio e richiamare visitatori e turisti sul territorio alessandrino.

E non poteva mancare il nostro Po, il suo imbarcadero, l'associazione Amici del Po, protagonisti, insieme a Dario Zocco, delle riprese sulle sponde del fiume.

Il conduttore ha esordito complimentandosi con Zocco per i lavori che l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha svolto in questi anni: davvero una bella soddisfazione per il direttore che pochi giorni dopo le riprese è andato in pensione!

La troupe di Linea Verde Life, con Marcello Masi e Daniela Ferolla, i due conduttori della trasmissione, ha lavorato per quattro giorni nel casalese realizzando immagini e interviste a Casale Monferrato, Cella Monte, Fubine, Murisengo, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sacro Monte di Crea, Murisengo, Vignale Monferrato. Un tour culturale ed enogastronomico che permetterà di conoscere a fondo le eccellenze del Monferrato Casalese con occhio sempre attento a promuovere la sostenibilità ambientale, l'agricoltura biologica e la biodiversità.

Restate sintonizzati!