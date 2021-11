Woodvivors arriva a Torino!

(11 Nov 21) Un'équipe alternativa composta da dieci ragazzi, due mule e un'asina attraverso il Sentiero Italia CAI, ha percorso 2500 km, a passo di mulo, attraverso l'anima rurale del nostro Paese.

Lo scopo è documentare il mondo contadino, le sue culture, tradizioni e stili di vita e la sua lotta per la sopravvivenza. La speranza è di contribuire a stimolare un nuovo interesse verso gli usi e le pratiche locali, per costruire un futuro sostenibile radicato nel nostro patrimonio.

Questo il significato di Woodvivors, un progetto nato nel 2016 da un'idea di Francesco Paolo Lanzino.

Il viaggio vuole mostrare come ognuno di noi, armato di curiosità, possa riportare alla luce le radici rurali del proprio territorio, apparentemente lontanissime, per creare un futuro sostenibile che non rinneghi il passato.

L'itinerario, che si è snodato attraverso l'Italia, partendo da Pantelleria, domenica 14 novembre si concluderà a Torino. Il percorso si è sviluppato prevalentemente lungo dorsali appenniniche, lontano dai grossi centri urbani, seguendo dove possibile le tracce dei vecchi sentieri e tratturi.

L'appuntamento è alle ore 15.30 in Corso Moncalieri 80/g per percorrere insieme ai Woodvivors, alle loro mule e all'asina pantesca l'ultimo tratto di cammino!

Iniziativa patrocinata dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.