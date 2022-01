Avviso pubblico per la selezione di soggetti disoccupati per inserimento lavorativo a tempo determinato per il progetto "In settimana, lungo il Po"

Il Centro per l'Impiego di Casale Monferrato, in attuazione delle disposizioni della DGR n. 41-8652 del 29/03/2019 e della DD n. 155 del 7/04/2021, a seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto "In settimana, lungo il Po", presentato dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, approvato dalla Regione Piemonte con DD-A15545/2021 DEL 27/09/2021, pubblica l'avviso per la raccolta delle adesioni al progetto per l'inserimento lavorativo di 8 soggetti per 25 settimane a 29 ore settimanali >>>

Accordo con il camping Grinto per la promozione delle Vallere e delle Aree protette del Po piemontese

Si apre una nuova stagione di collaborazione fra l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e la società Abrate Tour s.r.l., proprietaria di Grinto – area sosta camper, campeggio e ristorante in Corso Trieste 94 a Moncalieri – per la promozione delle Aree protette del Po piemontese e per la gestione del sistema integrato dei servizi del Parco Le Vallere >>>

"Pipistrelli: i folletti del crepuscolo" in mostra a Casale Monferrato fino al 31 gennaio 2022

La mostra è disponibile fino a fine gennaio. I temi trattati sono molto attuali: biologia e comportamento dei chirotteri sono protagonisti oltre alle numerose curiosità che riguardano questi animali così speciali e importanti per la biodiversità, anche in ambito urbano. Rientra nel progetto "Vivere il Po a Casale Monferrato" >>>

Tornano gli appuntamenti on line di LIFEorchids

Con il nuovo anno riprendono gli incontri on line di LIFEorchids con la collaborazione di Lorenzo Dotti e Amalita Isaja, Gruppo Orchidee Piemontese. Di seguito il programma completo degli appuntamenti settimanali di 45 minuti, dedicati alle orchidee spontanee e ai loro habitat, con vari esperti, che risponderanno a domande e curiosità >>>

Lavori in corso a Le Vallere: protagonisti i ragazzi guidati dalla Cooperativa sociale Biosfera

montese e l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia hanno siglato un accordo per l'avvio di una collaborazione in tema di fruizione sociale ed educazione ambientale. L'inclusione nelle realtà territoriali rivolta ai soggetti più fragili è tra le finalità dell'intesa. La Cooperativa sociale Biosfera di Torino >>>