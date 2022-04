Le escursioni sono organizzate dagli aderenti al Coordinamento delle Associazioni per i Sentieri della Collina Torinese costituito nel 1997

(12 Apr 22) Lunedì 25 aprile: Corsa campestre e camminata per chi non vuol correre "Madonna della Neve"

Proposta dall'Associazione Polisportiva Moriondo Torinese. Corsa campestre competitiva su di un percorso di circa 8 km, per uomini e donne, con premi ai primi classificati. Camminata: stesso percorso della corsa, aperta a tutti senza limiti di età. Omaggio a tutti i partecipanti. Partenza ore 9,30 da piazza Vittorio Veneto 1 (di fronte al Municipio). Dalle ore 9 alle 9,25 registrazione e ritiro pettorale.

Partecipazione: corsa € 8, camminata € 4, inferiori a 18 anni gratis per camminata. Iscrizioni entro domenica 24 aprile: pmoriondo2010@alice.it, sms/whatsapp al 348.2266695 o 345.7663909 indicando cognome, nome e recapito telefonico (la mattina della gara si accetteranno un numero limitato di iscrizioni, senza garanzia del pacco gara/omaggio).

Lunedì 25 aprile: Per non dimenticare

Il Comune e le associazioni di Baldissero Torinese organizzano una camminata in occasione della Festa della Liberazione. Ritrovo ore 8,30 presso la piazzetta di fronte al cimitero: si arriverà al centro polivalente di Rivodora, dal quale è previsto il rientro con navetta. Informazioni e prenotazioni 377.0893910 (Carlo).

Lunedì 25 aprile: Passeggiata e festa a Cascina Bert

Pro Natura Torino organizza la consueta escursione al parco della Rimembranza, pranzo al sacco a Cascina Bert, dove sarà offerto l'aperitivo (portare bicchiere personale ed eventuale tazzina per il caffè), in seguito musiche e danze popolari con Rinaldo Doro, Luciano Conforti e Federico Chierico. Ritrovo alle ore 9 al ponte Balbis (lato piazza Zara), rientro previsto per le 18. Contributo di partecipazione € 3, comprensivo di assicurazione infortuni. Prenotazione obbligatoria, entro giovedì 21 aprile, al 011.5096618, dalle ore 14 alle 19 e dal lunedì al venerdì.

Sabato 30 aprile: Camminata con visita al Museo del gesso di Moncucco Torinese

Animamondo, in collaborazione con la rivista Il Picchio Verde, propone un percorso ad anello di circa 6 km su strade asfaltate e sterrati, con partenza da Mombello di Torino. Si raggiunge la chiesa di San Lorenzo e si attraversa la frazione Barbaso di Moncucco Torinese, dove si visita il museo del gesso all'interno del castello. Al ritorno a Mombello possibile merenda sinoira. Ritrovo a Mombello di Torino in piazza Mazzini: partenza alle ore 14, rientro previsto intorno alle 18,30. Quota di partecipazione: libera per la camminata, € 3 per ingresso al museo e guida, € 6 per la merenda sinoira. Tutto gratis per i bambini fino ai 12 anni. Informazioni e iscrizioni (entro il 24 aprile): 333.8881858, animamondo@gmail.com, picchioverde2016@gmail.com.

Le iniziative potrebbero subire variazioni: è consigliabile verificare preventivamente lo svolgimento di ciascuna manifestazione attraverso i contatti indicati. Per quasi tutte le passeggiate sono necessari abbigliamento e attrezzatura adeguati, in particolare pedule da escursionismo, bastoncini, borraccia, ricambi e ripari in caso di pioggia.

Dovranno essere rispettate le norme anti COVID, con Green Pass obbligatorio.

Il coordinamento per i sentieri della collina torinese e Pro Natura Torino declinano ogni responsabilità in merito ad incidenti o danni subiti e/o arrecati dai partecipanti durante le iniziative proposte dalle associazioni organizzatrici.