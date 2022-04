(12 Apr 22) Nasce INaturalist "Aree protette del Po piemontese" raggiungibile al link https://www.inaturalist.org/projects/aree-protette-del-po-piemontese, un progetto che ottimizza e unisce la raccolta dei dati naturalistici dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po vercellese-alessandrino e dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, due Enti ormai sciolti e confluiti nell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Si invitano quindi tutti coloro che fino a oggi hanno contribuito alla raccolta dei dati naturalistici ad aderire ad Aree protette del Po piemontese.

Ogni segnalazione è un contributo essenziale per la scienza ed è utilizzata per l'aggiornamento delle conoscenze relative al territorio tutelato e permette il monitoraggio costante delle specie rare e/o protette. Fermo restando che i dati di queste specie altamente sensibili devono essere maneggiati con particolare attenzione, i curatori del progetto devono poter gestire anche le segnalazioni oscurate e le coordinate esatte sono essenziali. E' quindi importante che chi contribuisce si attivi cliccando nella home page di Aree protette del Po piemontese su La tua adesione/Your membership (a lato della carta delle osservazioni) e spunti in Impostazioni/Settings "Si, non importa chi aggiunge l'osservazione al progetto"/ "Yes, no matter who adds the observation to the project".

Per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile contattare i curatori: guardiaparco e tecnici dell'Ente-Parco (consultare la pagina Contatti del sito internet dell'ente).