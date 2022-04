(19 Apr 22) Le escursioni sono organizzate dagli aderenti al Coordinamento delle Associazioni per i Sentieri della Collina Torinese.

DOMENICA 1 MAGGIO: Cammino DiVino

Camminare Lentamente, in collaborazione con la Pro Loco di Buttigliera d'Asti e in occasione della fiera "Le Contrade del Freisa", propone una passeggiata ad anello di 7 km con visita alla chiesa romanica di San Martino e possibilità di merenda sinoira presso lo stand della Pro Loco.

Ritrovo a Buttigliera d'Asti presso il Comune, piazza Vittorio Veneto 3, alle 13,30 e partenza alle 14,30. Quota di partecipazione: € 8 non soci, € 3 soci, gratis fino a 18 anni.

Informazioni ed iscrizioni (entro il 29 aprile): 349.7210715, 380.6835571, camminarelentamente2@gmail.com.

DOMENICA 8 MAGGIO: Anello verde di Torino, tratto collinare, seconda parte

Con Pro Natura Torino. Ritrovo ore 8,45 alla fermata di Reaglie del bus 30 (linea Torino-Chieri). Partenza alle 9,15 per strada Forni e Goffi, strada d'j Arsete, col d'Arsete, Eremo, Faro della Vittoria. Discesa per il percorso dei parchi su corso Moncalieri (parco Leopardi).

Durata 6 ore. Contributo di partecipazione € 3, comprensivo di assicurazione infortuni. Munirsi di biglietti GTT. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 5 maggio: 011.5096618 dalle 14 alle 19 e dal lunedì al venerdì.

DOMENICA 8 MAGGIO: Tra colline, chiese e antiche ville

Facile e lunga escursione: un anello tra stradine e sentieri con notevole varietà di paesaggi e panorami.

Ritrovo in piazza Ceriana di San Genesio (frazione di Castagneto Po) ore 9,15. Informazioni: Gianmaria Capello (S.C.A.O. San Genesio) 331.6040886.

DOMENICA 8 MAGGIO: Alla scoperta delle colline di Castiglione

La Società Operaia e la Coldiretti di Castiglione propongono un'escursione di circa 6 km per Tetti Francesi, Cordova e ritorno per strada della Madonnina. Merenda e fragolata per tutti.

Ritrovo alle 14,30 al parcheggio di via Caudana angolo via Monti di Castiglione To. Partenza ora 14,50.

Costo della partecipazione € 7 (gratis per i bambini fino a 10 anni). E' necessario prenotarsi a saomscast@gmail.com, oppure al 371.5615653 (Valerio) o al 331.2992145 (Sandro).

Le iniziative potrebbero subire variazioni: è consigliabile verificare preventivamente lo svolgimento di ciascuna manifestazione attraverso i contatti indicati. Per quasi tutte le passeggiate sono necessari abbigliamento e attrezzatura adeguati, in particolare pedule da escursionismo, bastoncini, borraccia, ricambi e ripari in caso di pioggia.

Dovranno essere rispettate le norme anti COVID, con green pass obbligatorio.

Il Coordinamento per i Sentieri della Collina Torinese e Pro Natura Torino declinano ogni responsabilità in merito ad incidenti o danni subiti e/o arrecati dai partecipanti durante le iniziative proposte dalle associazioni organizzatrici.