Festival delle orchidee selvatiche a Pecetto di Valenza

Sabato 23 aprile 2022. Qui tutto il programma: >>>



Riapertura di alcuni sentieri nel Parco Naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange Vercellesi

Dopo la chiusura del Bosco della Partecipanza di Trino dovuta alla tromba d'aria del luglio scorso e la parziale apertura >>>



In cammino sulle colline del Po - Andar per sentieri… nel 2022. Domeniche 1 e 8 maggio

Tutte le escursioni sono organizzate dagli aderenti al Coordinamento delle Associazioni per i Sentieri della Collina Torinese. Qui i programmi: >>>





Naturarte Bird restaurant 1

Sabato 30 aprile a Casale Monferrato

L'APS PENELOPE in collaborazione con SEMI DI SENAPE e l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese propone un'esperienza in natura per tutta la famiglia per passeggiare, osservare, creare e far fiorire la bellezza >>>