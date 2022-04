L'8 maggio, a Camino (AL)

(26 Apr 22) 4° prova XCO Piemonte CUP 2022. Apertura segreteria ore 8, piazza Marconi a Camino organizzata dagli Angry Wheels, una squadra nata dall'idea di un gruppo di persone unite dalla passione comune per il ciclismo in tutte le sue declinazioni. Attualmente il gruppo è composto, oltre che dai Soci, da circa una trentina di Atleti che gareggiano soprattutto nel Nord Italia, nelle discipline MTB, CX e XC e da una trentina di cicloturisti.

Partenza ore 9.30. Percorso 5000 metri con dislivello 200 metri per open e master; 3000 metri con dislivello 95 metri per esordienti e allievi. Categorie Oper F/M – amatori M/F – esordienti M/F; atleti FCI ed enti della consulta (per gli enti della consulta l'iscrizione è da effettuarsi al seguente indirizzo email: info.angrywheelsmtb@gmail.com).

Iscrizioni entro il 6 maggio 2022 ore 24 solo tramite bonifico (IBAN IT83S0306909606100000156895): Nella causale specificare numero tessera, cognome, nome e categoria (presentarsi il giorno della gara con copia del bonifico)

Verranno applicate le eventuali norme per l'emergenza COVID in vigore il giorno della gara.

L'iniziativa ha il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Per informazioni: A.S.D. ANGRY WHEELS MTB, cell. 366 7060450, angrywheelsmtb@gmail.com