Come vive e che cosa mangia il branco di lupi stabilitosi nella pianura a sud di Alessandria?

Ce lo rivelano due tesi di laurea

Due giovani laureandi dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, hanno dedicato le loro tesi, condotte nell'ambito del progetto LIFE WolfAlps EU, a descrivere le >>>

MoVITo - Monitoraggio e Valorizzazione degli Impollinatori nella Città Metropolitana di Torino: unisciti anche tu al progetto su iNaturalist!

MoVITo è un progetto di Citizen Science dell'Università di Torino, per il monitoraggio degli insetti impollinatori (api selvatiche, farfalle, sirfidi...) >>>

Bum… esplode la biodiversità

Ottavo appuntamento de "Il Parco va in biblioteca, la biblioteca va al Parco"

Prosegue l'iniziativa "Il Parco va in biblioteca, la biblioteca va al Parco", inserita nel progetto Vivere il Po a Casale Monferrato >>>

Il popolo migratore

Visite guidate dagli accompagnatori naturalistici ad Isola Sant'Antonio (AL)

Le guide dell'Associazione Naturalistica Codibugnolo accompagneranno i partecipanti in un viaggio di scoperta di animali magnifici come l'usignolo e l'occhione: specie che impreziosiscono la >>>

Il Sabato nei Villaggi - Cultura e natura nelle terre del Po

Lucedio (Trino Vercellese), sabato 7 maggio 2022

I protagonisti saranno il campanile dell'antica chiesa abbaziale di Santa Maria di Lucedio e la Grangia della Darola, siti di grande importanza storica >>>

Riflessi di biodiversità al Museo Borgogna di Vercelli

Lorenzo Dotti espone alcuni dei suoi acquerelli al Museo Francesco Borgogna di Vercelli

L'iniziativa nasce dal fortunato incontro tra il Museo >>>

4a Camminata Ecologica nel Bosco delle Sorti di Trino

Domenica 8 maggio 2022, il presidio soci COOP di Trino e Legambiente Gruppo di Trino, in occasione della Giornata della Terra, organizzano la camminata nel Bosco delle Sorti di Trino. Programma >>>

Appuntamenti di Life Orchids

Dal 9 Aprile al 4 Giugno 2022

Qui tutti gli appuntamenti >>>





Anello verde, tratto collinare torinese, seconda parte

Escursione a piedi, Domenica 8 Maggio 2022

Con Pro Natura Torino. Programma: >>>

Tra colline, chiese e antiche ville

Escursione a piedi a Castagneto Po, domenica 8 maggio 2022

Facile e lunga escursione tra stradine e sentieri con notevole varietà di paesaggi e panorami >>>

'XC Camino'

Gara ciclistica top class master M/F, domenica 8 maggio 2022 a Camino (AL)

La gara ciclistica costituisce la 4° prova XCO Piemonte CUP 2022 >>>

Alla scoperta delle colline di Castiglione Torinese

Domenica 8 maggio 2022

La Società Operaia e la Coldiretti di Castiglione propongono un'escursione di circa 6 km per Tetti Francesi, Cordova e ritorno per strada della Madonnina. Merenda e fragolata per tutti >>>

Anello dal ponte Umberto I al Colle della Maddalena



Escursione a piedi sulla collina di Torino, mercoledì 11 Maggio 2022

A cura del CAI di Moncalieri. Camminata di >>>

Tra le fioriture di rododendri e azalee

Escursione a piedi, sabato 14 maggio 2022

Trekking Italia propone una camminata alla scoperta dei colori nel Parco della Maddalena di Torino >>>

"Quattro passi" al Giardino Botanico Rea

Sabato 14 maggio 2022

Con Pro Natura Torino. Visita allo storico Giardino Botanico, nato nel 1961 >>>