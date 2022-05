(Opera 12.2.1) – Campagna 2022. Termine presentazione domande: 16 maggio!

(09 Mag 22) Il 22 marzo 2022, con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 87, è stato aperto il bando dell'operazione 12.2.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il sostegno e il pagamento dell'indennità in favore delle superfici forestali in Rete Natura 2000.

Salvo eventuali proroghe decretate dallo Stato Italiano, il termine per la presentazione delle domande iniziali è il 16 maggio 2022 ore 23.59.59.

Le domande di modifica potranno essere presentate entro il 31 maggio 2022 ore 23.59.59.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica (con penalità eventuale) è il 10 giugno 2022 ore 23.59.59.

Il termine per la presentazione delle domande di revoca parziale o totale verrà comunicato successivamente.

Il periodo per il mantenimento degli impegni (ovvero il rispetto delle Misure di Conservazione generali o sito-specifiche) considerato va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Per la presentazione delle domande è necessario inserire nel fascicolo aziendale elettronico in Anagrafe agricola le superfici per le quali si intende presentare domanda.

La validazione del fascicolo e del Piano colturale grafico deve essere avvenuta in data successiva al 3 gennaio 2022.

Le superfici forestali dovranno rientrare in un Sito della Rete Natura 2000 (ZSC e/o ZPS) del Piemonte e dovranno essere caratterizzate da uno dei seguenti codici dichiarativi relativi al bosco:

- 650 000 000 000 000 bosco

- 650 000 000 012 000 bosco misto

- 650 000 020 026 000 fustaia di conifere,

- 650 000 020 027 000 fustaia di latifoglie,

- 650 000 020 028 000 fustaia mista di conifere e latifoglie.



Le operazioni di apertura e aggiornamento dei fascicoli aziendali richiedono tempi non determinabili a priori e generalmente superiori a dieci giorni lavorativi, pertanto gli interessati sono invitati a presentare tempestivamente le richieste di aggiornamento o di apertura dei fascicoli.

Le domande di sostegno e pagamento possono essere presentate esclusivamente in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande giudicate ammissibili verranno inserite in graduatoria secondo i criteri già utilizzati per la campagna 2016 e verranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 1.129.000,00.

