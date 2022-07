(Valenza, 13 Lug 22) Riqualificare le aree naturali lungo i 7 chilometri di fiume che attraversano Casale Monferrato e creare una nuova relazione tra il Po e la città, tra la natura e la storia di una città industriale che sta cambiando. Questi gli obiettivi del progetto proposto dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese finanziato dalla Compagnia di San Paolo

E' stato presentato alla stampa il progetto Vivere il Po a Casale Monferrato.

I tecnici dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, nel pomeriggio del 4 luglio, hanno illustrato le azioni inserite nel progetto ai giornalisti. In un modo davvero originale.

La conferenza stampa si è svolta sui barcé condotti dagli Amici del Po, percorrendo il fiume, davanti alle sponde direttamente interessate dagli interventi progettuali.

Il progetto Vivere il Po a Casale Monferrato ideato dall'Ente-Parco in partenariato con il Comune di Casale Monferrato, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, è fondato su due obiettivi:

1. riqualificare e salvaguardare le aree naturali o di connessione lungo i 7 km di fiume che attraversano la città per un totale di 917.908 mq di superficie.

• sponda destra;

• sponda sinistra;

• bosco, prati, lanca della Pastrona;

• bosco demaniale della Malpensata;

• corridoio verde presso Cascina Consolata.

In queste aree sono previsti interventi di controllo di piante esotiche invasive e ricostituzione di prati, boschi, filari e siepi.

Queste attività hanno lo scopo di incrementare la biodiversità e l'abbondanza degli insetti impollinatori e di altre componenti faunistiche, oltre che ampliare la Foresta condivisa, uno dei più importanti progetti che l'Ente-Parco si è dato come obiettivo di lungo termine.

2. costruire una nuova relazione tra il Po e la città di Casale Monferrato per la completa e sostenibile fruibilità delle sponde fluviali, offrendo natura a portata di mano.

Nel corso del 2021 e 2022, a tal proposito, sono state avviati laboratori didattici e visite guidate per le scuole con il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste locali che hanno aderito con entusiasmo a camminate, attività artistiche e incontri di divulgazione scientifica.

Per facilitare il raggiungimento di questo secondo importante obiettivo, è nato il progetto di comunicazione pubblicitaria che prende il via il 4 luglio attraverso una campagna multimediale (affissione, stampa digital, social media) pensata per far crescere nel cittadino casalese la consapevolezza della disponibilità di una natura eccezionale, a due passi da casa, fruibile e degna di essere presa in considerazione per lo svago e il relax.

L'agenzia Ceucasale ha creato un'efficace campagna pubblicitaria basata su dieci scatti fotografici e un messaggio molto diretto: a Casale Monferrato ci sono 7 km di Paradiso, pronti per accogliere famiglie, bambini, giovani, adulti, animali, appassionati di running, di nordic walking, di pesca o anche di relax e tintarella!

Immagini opportunamente pensate per rivalutare la bellezza di questo tratto di fiume che, se osservato dalla giusta angolazione, ricorda luoghi paradisiaci sparsi per il mondo.

Il messaggio è semplice: amiamo il nostro fiume e viviamolo di più, perché forse non ne abbiamo ancora del tutto colto la straordinaria bellezza.

Oltre alla natura del fiume, la comunicazione è volta a far conoscere l'impegno dell'Ente-Parco per la conservazione della natura e per la formazione della cittadinanza.

Gli eventi, spesso in partnership con le diverse associazioni locali (Amici del Po, in primis), sono pensati per portare un numero sempre maggiore di cittadini a contatto con il fiume e stimolarne l'interazione.