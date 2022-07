(29 Lug 22) Nei giorni scorsi due guardiaparco dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, Paola e Leonardo, sono intervenuti per salvare l'erba-vescica delle risaie in piena crisi idrica, dunque in un momento di emergenza assoluta.

L'Utricularia australis (questo il suo nome scientifico), pianta autoctona, rara e protetta dalla legge regionale, è una carnivora che galleggia sull'acqua nutrendosi e flottando grazie a numerose vescicole dette appunto utriculus, otricelli, cioè piccole sacche dentro le quali entrano le prede – in genere microinvertebrati – per essere digerite. Il termine australis si riferisce ad austro, il vento del sud: entità originaria della porzione meridionale dell'area geografica in cui è stata inizialmente rinvenuta. La specie è stata identificata con certezza per i fiori giallo oro molto evidenti.

Per garantire il successo dell'operazione sono state allestite tre vasche e creati ambienti differenti: a mezz'ombra, in pieno sole, al sole ma in compagnia e al riparo delle foglie di una ninfea. Il risultato è molto positivo in tutti i casi, al momento cresce bene ovunque.

Non appena possibile saranno reintrodotte in natura: se e quando riprenderà il consueto quantitativo d'acqua nella lanca di Trino in cui vivevano, ora quasi a secca; nella peggiore delle ipotesi, le piante saranno spostate dove le condizioni sono migliori, ma sempre nel Parco naturale del Po piemontese.

Ha partecipato al salvataggio anche Rita Corino dell'Associazione Italiana Piante Carnivore, ex presidente e ora socia attiva, che si definisce a ragion veduta una "traghettatrice".