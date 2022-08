Dal prossimo 1° settembre Monica Perroni sarà direttrice dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Nata nel 1976 a Galliate (NO), una carriera ventennale nell'ambito della pianificazione delle aree protette nell'ente di provenienza, l'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Monica Perroni prenderà >>>

Incendi boschivi: stato di massima pericolosità

E' attualmente in vigore lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio piemontese, dichiarato con Determinazione Dirigenziale PDF n. 2195/A1821A/2022 della Regione Piemonte. Sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente >>>

Crisi idrica: operazione di salvataggio di una rara pianta carnivora acquatica

Nei giorni scorsi due guardiaparco dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, Paola e Leonardo, sono intervenuti per salvare l'erba-vescica delle risaie in piena crisi idrica, dunque in un momento di emergenza assoluta. L'Utricularia australis >>>

Intervento di rimozione della vegetazione acquatica infestante: il Parco del Po collabora attivamente per contenere l'Elodea

Si è svolto nei giorni scorsi un massiccio intervento di rimozione di piante acquatiche nel tratto cittadino del Po a Torino, a monte della traversa del ponte della Gran Madre. Al progetto del Comune di Torino hanno >>>

Non solo api

Impariamo a conoscere gli impollinatori selvatici. Domenica 7 Agosto 2022

Domenica 7 agosto alle ore 17, presso il Bar Scacco Matto, sede del CAI di Sauze d'Oulx, si svolgerà la presentazione di MoVITo, progetto di coinvolgimento della cittadinanza condotto dall'Università di Torino relativo al monitoraggio e alla >>>

"DisegniAMO il Po" in mostra a Casale Monferrato

Dal 15 giugno al 2 settembre 2022

La mostra "DisegniAMO il Po" a cura di Cecilia Prete sarà visitabile fino a venerdì 2 settembre. Le opere degli iscritti all'attività di disegno en plein air finalizzato alla catalogazione e rappresentazione della flora e della fauna del >>>

Fuori gioco con la natura – Estate bimbi 2022 a Moncalieri

Dal 29 agosto al 9 settembre 2022

L'Associazione Casa Zoe in collaborazione con la Città di Moncalieri e con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese organizza l'estate bimbi "Fuori gioco con la natura". L'iniziativa prevede attività ricreative prevalentemente organizzate all'aperto e a stretto contatto con la natura per bambini dai 3 agli 8 anni >>>