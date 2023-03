(03 Mar 23) È ufficialmente partito il progetto "CIAK! Sì, parteciPO" realizzato dal Dipartimento Ingegneria dell'Ambiente, Territorio e Infrastrutture (DIATI) del Politecnico di Torino.

Collabora all'iniziativa anche l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, insieme al polo di cultura ambientale e della sostenibilità Casa dell'Ambiente, al Circolo Arci Magazzino sul Po, al Centro Universitario Sportivo di Torino – Canoa e Canottaggio e alla squadra sportiva scolastica/universitaria AKANoah Polito con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell'ambito del Bando Cultura, Favorire partecipazione attiva.

L'intento è dar voce a videomaker non professionisti che descrivano cosa significa per i cittadini abitare con il fiume Po, mettendo in risalto percezioni e riflessioni in merito all'uso civico del corso d'acqua.

Durante il processo creativo, i partecipanti seguiranno un percorso di formazione relativo agli strumenti di comunicazione ambientale.

Gli incontri si terranno a Torino dove saranno anche organizzate alcune uscite lungo il fiume Po.

La partecipazione è gratuita e, al termine del progetto, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il laboratorio si svolgerà con la supervisione di Elena Comino e la collaborazione di Laura Dominici del DIATI del Politecnico di Torino, e prevede il coinvolgimento di professionisti esperti di videomaking e storytelling.

Se hai tra i 18 e i 35 anni e hai voglia di metterti in gioco scopri come candidarti: https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/20307

Hai tempo fino al 12 marzo!

Informazioni: elena.comino@polito.it; laura.dominici@polito.it