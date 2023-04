Appuntamento con il Gruppo di Cammino giovedì 6 aprile 2023 alle Vallere di Moncalieri

(06 Apr 23) In occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, giovedì 6 aprile 2023, alle ore 17:45, al Parco Le Vallere di Moncalieri, in Corso Trieste 98, si svolgerà il secondo incontro del Gruppo di Cammino di Azienda Zero Piemonte, ASL Città di Torino, ASL TO5, Rete per la Prevenzione e Programma Predefinito 2 Comunità Attive del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

La manifestazione è patrocinata dall'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese.

La Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace è stata proclamata dall'Assemblea Generale dell'ONU con la risoluzione 67/296 nel 2013, come riconoscimento al contributo positivo che lo sport può avere sulla realizzazione dello sviluppo sostenibile e sull'avanzamento dei diritti umani. Lo scopo della giornata è quello di contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo storico svolto dallo sport nel perseguire pace, parità di genere, integrazione sociale e sviluppo, ed anche della sua capacità di diffusione di ideali e valori fondamentali come pace, fraternità, solidarietà, non-violenza, tolleranza e giustizia. Lo sport è anche un potente strumento sociale capace di promuovere sviluppo economico in contesti geografici, culturali e politici diversi. Lo sport, dunque, come strumento di pace e come legame tra i popoli.

Visualizza la locandina.

Per maggiori informazioni: https://www.aslcittaditorino.it/giornata-mondiale-dellattivita-fisica/