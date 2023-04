(18 Apr 23) Venerdì 14 aprile si è tenuta, presso la sede dell'Ente-Parco di Casale Monferrato, una riunione per l' elaborazione del P.P.E.S. (piano pluriennale economico e sociale).

Ha aperto i lavori Giuseppe Bava, presidente della Comunità delle Aree Protette del Po Piemontese, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni del tratto di Parco a valle di Crescentino. "Il nostro Parco sarà uno dei primi a elaborare il PPES", afferma Bava, che aggiunge: "Ho proposto la candidatura del nostro Parco, perché il territorio è complesso, ampio, una buona palestra per affrontare la redazione del PPES".

Giuseppe Bava ricorda che è già stato fatto un primo passo importante, coinvolgendo e chiedendo a Comuni e associazioni di segnalare progetti significativi già nel cassetto, quale fondamentale momento conoscitivo della potenzialità del territorio.

Il dirigente regionale del settore parchi, Jacopo Chiara, si è collegato da remoto per presentare la strategia regionale che costituisce la cornice in cui si inserisce il P.P.E.S. La regione si avvale della collaborazione di Ires Piemonte per questa nuova fase di programmazione delle attività.

Monica Perroni ha presentato l'iter che porterà alla redazione del P.P.E.S.

Il funzionario Ilario Abate Daga di Ires Piemonte ha introdotto i temi di lavoro, sottolineando che il piano riguarda l'intero territorio dei Comuni interessati e non solamente la porzione di territorio che è area protetta.

Si è poi entrati nel vivo con un questionario sui 4 obiettivi strategici, che i comuni sono stati invitati a porre in ordine di importanza, come prima indicazione.

I lavori proseguiranno con incontri nelle sedi dell'ente a Castagneto Po ed a Moncalieri, con gli altri referenti dei Comuni, incontri programmati per venerdì 21 e 28 aprile.