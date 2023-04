Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (VC) - sabato 29 Aprile 2023 Ritrovo ingresso Ponte d’Assi - Ore 15.00

(Castagneto Po, 19 Apr 23) Bentornata primavera, bentornata l'iniziativa "Il Sabato nei villaggi – Cultura e natura nelle terre del Po", rassegna promossa dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Il primo appuntamento della nuova stagione è calendarizzato per il pomeriggio di sabato 29 aprile e prevede un'escursione guidata al Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, facente parte del più ampio 'Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi'.

L'appuntamento è organizzato con la collaborazione della Partecipanza dei Boschi, associazione proprietaria del bene.

Al fascino della sua storia, che affonda le radici nel XIII secolo, con la costituzione di questa proprietà indivisa in capo a un collettivo di comproprietari, tutti originari del comune di Trino, si aggiunge "l'esclusività" di camminare in un raro bosco planiziale e il piacere di osservare un mare di fiori. Le fioriture, che abbondano in questa stagione, hanno come protagonista il colore bianco, il bianco dell'anemone dei boschi, dell'aglio orsino e dei profumati mughetti.

La camminata nel bosco partirà dall'ingresso Ponte d'Assi alle ore 15. Per coloro che non conoscono il punto d'accesso di Ponte d'Assi, alle 14.30, sarà possibile ritrovarsi con la guida di fronte alla sede della Partecipanza dei boschi, in via Montenero 4.

Si ricorda che essendo un'escursione in ambiente naturale, è necessario indossare calzature adeguate al cammino su strade sterrate.

L'iniziativa è a partecipazione libera e gratuita.

Info 348 2211219 – chebisa@virgilio.it