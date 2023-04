(Castagneto Po, 19 Apr 23) Domenica 23 aprile si terrà la consueta manifestazione florovivaistica Bosco fiorito.

Per l'occasione saranno visitabili i principali monumenti del paese e la sede dell'Ente-Parco presso il Mulino di Bosco Marengo in via Marconi 18.

Sarà inoltre allestita e visitabile anche la mostra "Le Orchidee selvatiche nelle aree protette del Po piemontese".

Le tavole botaniche disegnate dall'illustratore naturalista, Lorenzo Dotti, corredate da informazioni sulla biologia della specie sono le protagoniste di questa interessante esposizione.

A partire dalle ore 14.00 sarà possibile partecipare ad un laboratorio artistico di realizzazione di colori e di biglietti a tema floreale "I colori della natura" a cura di Silvia Fumagalli, guida del Parco del Po piemontese.

Info per il laboratorio: Silvia 3385712180