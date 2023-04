Quello appena trascorso è stato un weekend ricco di eventi, proprio come piace a noi!

Il Parco Le Vallere di Moncalieri ha ospitato la fiera del Cicloturismo in Piemonte, Bike Experience, la due giorni patrocinata dall'Ente-Parco in cui le due ruote sono state protagoniste. Cicloviaggiatori, cicloturisti, sportivi e professionisti dello sport hanno dialogato con il pubblico. Storie, esperienze, progetti ma anche novità e opportunità dal mondo della mobilità elettrica >>>

Entra nel vivo il Festival della Custodia di Orchidee spontanee!

Aprile è il mese della custodia: essere custode significa prendersi cura in modo volontario di un luogo, dal proprio giardino a un prato o un bosco, con lo scopo di salvaguardarne le biodiversità. Il Custode di orchidee, con la sottoscrizione di un accordo volontario >>>

Precisazioni sulla richiesta di revisione dei confini delle Aree protette del Po piemontese e connesse Aree contigue

Con la deliberazione n. 17 del 22 febbraio 2023, il Consiglio dell'Ente-Parco si è pronunciato in merito alla richiesta di modifica dei confini delle Aree protette del Po piemontese, avanzata da qualche comune delle province di Alessandria, Torino e Vercelli. La legge regionale a cui ci si riferisce è la L.R. 19/2009, come modificata dalla L.R. 11/2019, che forma il Parco naturale del Po piemontese >>>

Si è svolta la riunione per l'elaborazione del P.P.E.S. (piano pluriennale economico e sociale)

Venerdì 14 aprile si è tenuta, presso la sede dell'Ente-Parco di Casale Monferrato, una riunione per l' elaborazione del P.P.E.S. (piano pluriennale economico e sociale). Ha aperto i lavori Giuseppe Bava, presidente della Comunità delle Aree Protette del Po Piemontese >>>

Bosco fiorito al Mulino !

( Castagneto Po, 19 Aprile 2023 )

Domenica 23 aprile si terrà la consueta manifestazione florovivaistica Bosco fiorito.

Per l'occasione saranno visitabili i principali monumenti del paese e la sede dell'Ente-Parco presso il Mulino di Bosco Marengo in via Marconi 18. Sarà inoltre allestita e visitabile anche la mostra "Le Orchidee selvatiche nelle aree protette del Po piemontese" >>>

Il sabato nei villaggi - Cultura e natura nelle terre del Po Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (VC) - sabato 29 Aprile 2023 Ritrovo ingresso Ponte d'Assi - Ore 15.00

Bentornata primavera, bentornata l'iniziativa "Il Sabato nei villaggi – Cultura e natura nelle terre del Po", rassegna promossa dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Il primo appuntamento della nuova stagione è calendarizzato per il pomeriggio di sabato 29 aprile >>>