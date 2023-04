(Torino, 24 Apr 23) La legge regionale 19/2009 e successive modificazioni e integrazioni affida all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese la tutela di 3 Parchi Naturali, 5 Riserve naturali, 24 Siti della Rete Natura 2000 e delle connesse Aree contigue.

Nello specifico l'area del Meisino è inserita nel Parco naturale del Po piemontese e Area contigua connessa e in parte nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) del Meisino (Confluenza Po- Stura) della Rete Natura 2000. L'Ente-Parco è dunque chiamato, ai sensi della stessa L.R. 19/2009, a esprimere pareri sulla conformità urbanistica degli interventi nel rispetto del Piano d'Area della fascia fluviale del Po, lo strumento di pianificazione che governa tutte le sue Aree protette e Aree contigue, ed a eseguire la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), cioè la valutazione dell'impatto che gli interventi proposti hanno su ambiente e biodiversità.

Per l'Ente-Parco il progetto di Parco dello Sport e dell'Educazione Ambientale del Meisino ha rappresentato un lungo percorso fatto di conferenze di servizi e incontri a partire dalla prima proposta progettuale, in capo alla Città di Torino, che è apparsa non coerente con le normative vigenti. Fin dalla prima consultazione è stato infatti chiesto all'amministrazione comunale di far convergere la gran parte degli interventi al di fuori della Zona di Protezione Speciale in quanto non conformi a quanto indicato dalle norme del Piano d'Area e, per quanto riguarda l'Area contigua, alle previsioni inserite nella scheda d'ambito.

Il progetto successivamente modificato, presentato martedì 18 aprile in un incontro pubblico organizzato dalla Città di Torino, al quale ha partecipato con un contribuito anche la direttrice dell'Ente-Parco Monica Perroni, è quindi frutto di un lavoro coordinato di attenuazione delle criticità il cui risultato, pur avvicinandosi alle previsioni, dovrà essere sottoposto a ulteriori perfezionamenti a tutela del territorio protetto. Questo è il parere espresso dall'Ente-Parco a riguardo: Determinazione Dirigenziale n. 111 del 20 aprile 2023.

Per la realizzazione della Valutazione di Incidenza, l'Ente-Parco si è avvalso, come previsto dalla normativa vigente, del contributo dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA): le prescrizioni prevedono una serie di mitigazioni che rimandano ad un apposito piano di gestione. Insieme alla Città di Torino e con il contributo di tutti gli attori coinvolti dovrà dunque essere definito un modello di gestione dell'area e predisposto uno specifico regolamento di fruizione, che concretamente dovrà contenere regole quali il numero massimo di fruitori o i comportamenti da tenere nel periodo di nidificazione dell'avifauna o nei momenti cruciali di sviluppo delle piante e degli animali, in modo tale che la Natura e la biodiversità siano tutelate quanto lo sono oggi.

Il progetto definitivo dovrà adempiere a tutte le prescrizioni fornite: l'obiettivo prioritario dell'Ente-Parco è proteggere l'ambiente e la biodiversità delle aree poste sotto la sua tutela; occorrerà quindi raggiungere un giusto equilibrio ai fini di una fruizione sostenibile.

Il Meisino è un lembo di territorio naturale racchiuso all'interno della Città di Torino e per questo particolarmente raro e prezioso; un capitale naturale da preservare, proprio secondo il principio "Do no significant harm" – gli interventi non devono causare alcun danno significativo all'ambiente – come indicato espressamente dal PNRR.