(30 Giu 23) Giovedì 22 giugno si è svolto a Casale Monferrato l'incontro dei "custodi di orchidee", nell'ambito del progetto Life Orchids, cofinanziato da Unione Europea. La riunione si è tenuta nella manica lunga del Castello del Monferrato, cornice quanto più appropriata perché sede della mostra temporanea Biocultural _heritage, che comprendeva anche una sezione dedicata alle orchidee.

L'appuntamento è stato programmato dall'ente capofila, l'Università di Torino, e gestito da Legambiente in collaborazione con l'Ente-Parco, con lo scopo di rafforzare la conoscenza, confrontarsi e scambiare idee, in vista della conclusione del progetto, fissata per agosto 2023. L'attenzione si è infatti concentrata su quello che tecnicamente è chiamato "after life", ovvero le attività che proseguiranno anche dopo la scadenza del progetto: il consolidamento della rete dei custodi e la prosecuzione del Festival, con gli eventi dedicati alla custodia, sono i due temi cardine. Si è pensato anche ad una possibile candidatura per un progetto Life che prosegua quanto svolto fino ad ora e consolidi i risultati.

Per informazioni: www.lifeorchids.eu