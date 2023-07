(14 Lug 23)

Come tutti gli anni nei mesi estivi sono iniziate le attività di monitoraggio delle specie vegetali di interesse comunitario, elencate dalla Direttiva Habitat all'interno e in capo alla Rete Natura 2000 delle Aree protette del Po piemontese, che sono ben sei: la felce acquatica Marsilea quadrifolia, la piccola Lindernia procumbens, l'orchidea Himantoglossum adriaticum, il pungitopo (Ruscus aculeatus), il muschio Leucobryum glaucum e per finire la specie più nota, il bucaneve (Galanthus nivalis). Sono i guardaparco a occuparsi di loro, dedicando parte del loro tempo al loro monitoraggio, andando sul campo, scattando fotografie, raccogliendo i dati GPS della loro ubicazione. In questo modo oltre ad adempiere alle attività di controllo previste dalla Direttiva popolano di informazioni utili alla ricerca scientifica i progetti "Aree protette del Po piemontese, allestito dall'Ente-Parco, e "Specie Natura 2000 in Piemonte" sulla piattaforma INaturalist.

Si tratta di specie rarissime e minacciate di estinzione, per queste ragioni sono tutelate dalla Direttiva Habitat e dalle leggi regionali, la loro raccolta è vietata in modo assoluto.

Queste sono le splendide sei: la Marsilea quadrifolia, una felce rarissima che vive in stagni, fossi e risaie, soprattutto in area vercellese; la Lindernia procumbens, una piccola erba alta pochi centimetri anch'essa molto rara e poco riconoscibile, che vive nei fanghi ai bordi delle aree umide nel Parco naturale della Partecipanza e delle Grange vercellesi, facile confonderla con l'esotica Lindernia dubia, molto più diffusa e frequente. Himantoglossum adriaticum è una bellissima e vistosa orchidea a distribuzione mediterranea presente lungo i torrenti Scrivia e Orba e nel Bric Montariolo, sito della Rete Natura 2000, individuato con il codice IT1180032 (SIC). Il pungitopo, un piccolo arbusto con le bacche rosse dalle foglie rigide e appuntite, si trova invece nel Bosco della Partecipanza di Trino IT1120002 (ZSC e ZPS), nei boschi di latifoglie del Monferrato e della collina di Torino, nella Collina di Superga IT1110002 (ZSC) e nel Bosco del Vaj e Bosc Grand IT1110009 (ZSC). Sempre nel Bosc Grand vive il Leucobryum glaucum, un bellissimo muschio a cuscinetto minacciato dalla raccolta sconsiderata, mentre sul Torrente Orba IT1180002 (ZSC e ZPS) si trova una piccola popolazione di bucaneve la cui posizione è conosciuta solo dai guardaparco e dai tecnici dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, allo scopo di salvaguardarla.

Le specie vegetali rappresentano oltre l'80% degli organismi viventi sulla Terra e hanno influenzato e continuano a influenzare le condizioni climatiche del pianeta anche grazie alle reti di interazioni che intessono con milioni e milioni di microorganismi, l'attenzione verso di loro non può che essere alta e l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese dà il suo contributo.