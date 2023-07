(26 Lug 23) Venerdì 28 luglio ci sarà l'ultimo dei tre appuntamenti per celebrare la figura dei guardiaparco: la guardia in divisa impegnata non solo nella vigilanza territoriale, ma anche nei monitoraggi, nelle ricerche scientifiche e nelle attività di sensibilizzazione rivolte al pubblico.

Appuntamento alle ore 21.00, a Casalborgone, nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dove è ospitata la mostra Folletti del crepuscolo dedicata proprio ai chirotteri.

Il guardiaparco Alessandro Lago, esperto di pipistrelli, racconterà al pubblico i segreti di questi animali e guiderà i partecipanti in un'attività di ascolto con il 'bat detector'.

La partecipazione è libera e gratuita.