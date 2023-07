A Moncalieri, Cascina Le Vallere, 28 luglio 2023

(26 Lug 23) Venerdì 28 luglio, alle ore 21.00, presso la Cascina Le Vallere a Moncalieri, nell'ambito della rassegna Moncalieri Summer Experience, patrocinata dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, andrà in scena il monologo "Non vivevo sulla Luna".

Si tratta di un'inedita storia di Resistenza di e con Marco Gobetti, che porta in scena la storia di un sacerdote paraguayano, José Domingo Molas, che si trova in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Dotato di coraggio, intelligenza e sensibilità non comuni, il parroco nasconde soldati alleati, soccorre i feriti sfidando gli attacchi aerei, organizza scambi di prigionieri fra le bande partigiane e le truppe nazi-fasciste, guadagnandosi la riconoscenza di interi paesi.

Il testo trae spunto dal saggio di Dario Rei sul sacerdote e dalle pagine del diario personale di don José, oltre che dal lavoro di ricerca e raccolta di testimonianze a cura dell'Istituto per la Storia della Resistenza di Asti.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.