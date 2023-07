Aspettando la Giornata Mondiale dei Guardiaparco! | #worldrangerday2023

Venerdì 28 luglio ci sarà l'ultimo dei tre appuntamenti per celebrare la figura dei guardiaparco: la guardia in divisa impegnata non solo nella vigilanza territoriale, ma anche nei monitoraggi, nelle ricerche scientifiche e nelle attività di sensibilizzazione rivolte al pubblico. Appuntamento alle ore 21.00, a Casalborgone >>>





'Non vivevo sulla luna'

A Moncalieri, Cascina Le Vallere, 28 luglio 2023

Venerdì 28 luglio, alle ore 21.00, presso la Cascina Le Vallere a Moncalieri, nell'ambito della rassegna Moncalieri Summer Experience, patrocinata dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, andrà in scena il monologo "Non vivevo sulla Luna". Si tratta di un'inedita storia di Resistenza >>>

Le nuove Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, valevoli anche per la Rete Natura 2000 delle Aree protette del Po piemontese

La Giunta regionale ha approvato, con Deliberazione n. 55-7222 del 12/07/2023, il recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) e la conseguente revoca delle disposizioni precedenti. Tale provvedimento è dunque oggi lo strumento di riferimento e indirizzo per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza in Regione Piemonte >>>





MoncalierinCanta

Cascina Le Vallere, sabato 29 luglio 2023

Sabato 29 luglio, alle ore 21, presso la Cascina Le Vallere a Moncalieri, nell'ambito della rassegna Moncalieri Summer Experience, patrocinata dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, andrà in scena la sesta edizione di MoncalierinCanta – Percorsi d'autore. La rassegna musicale >>>

2022, attività e risultati raggiunti dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese: un nastro lungo circa 200 chilometri di fiume che include tre Parchi naturali, cinque Riserve naturali e 24 siti di Rete Natura 2000, per circa 16.000 ettari, due aree contigue, sei sedi operative, sei delle quali sono anche centri visite, un centro di interpretazione del paesaggio del Po, un centro di educazione ambientale, un centro studi sulle aree umide e 34 ettari a >>>





Sinergia per l'ambiente tra Comune di Castagneto Po ed Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Finanziato il progetto di pulizia e messa in sicurezza dei sentieri e sistemazione idrogeologica nel Bosco del Vaj

I "Lavori di sistemazione idrogeologica della viabilità e rete sentieristica del Bosco del Vaj nel comune di Castagneto Po, programma regionale FESR 21_7" saranno resi possibili da un finanziamento del Fondo per lo Sviluppo Rurale dell'Unione Europea e destinati dalla Regione Piemonte all'Ente di gestione delle >>>





Cervo volante: ottima annata il 2023, ma il loro numero è sufficiente per dire che il bosco è in salute?

Ultimati i conteggi nelle Aree protette del Po piemontese

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese anche quest'anno ha terminato il monitoraggio di cervo volante, impegno che deriva dalla direttiva >>>





Ali, antenne, code e fiori

Mostra alle Vallere, dal 5 giugno al 31 luglio 2023

Ali, antenne, code e fiori questo il titolo dell'allestimento di macro-foto naturalistiche di Elio Cazzuli vistabile fino al 31 luglio presso la sede operativa dell'Ente-Parco, Cascina Le Vallere in corso Trieste 98 a Moncalieri >>>





Moncalieri Summer Experience vi aspetta alla Cascina Le Vallere!

Dal 7 al 29 Luglio 2023

L'estate entra nel vivo e tanti sono gli appuntamenti che si susseguono alla Cascina Le Vallere, in Corso Trieste 98 a Moncalieri. La sede dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ospita spettacoli dal vivo di musica, danza, teatro oltre a incontri tematici di grande interesse organizzati da numerose associazioni locali.

Ecco il calendario degli eventi organizzati nella rassegna >>>