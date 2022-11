Sabato 3 Dicembre 2022

Il Raduno dei Babbi Natale di Fondazione Forma torna in presenza e invade la città di Torino. Piazza Polonia, per l'occasione, diventa piazza Lapponia in una festa che i bimbi ricoverati potranno vedere dalle finestre e che consentirà di raccogliere i fondi per sostenere la Fondazione.

E' in programma una pedalata cicloturistica, La pedalata gravel di sabato 3 dicembre che parte alle ore 9.30 dalla Cascina del Parco Le Vallere (Corso Trieste 98 – Moncalieri) e si sviluppa per circa 25 km lungo un facile percorso.

Si tratta di un itinerario in cui si alternano tratti di sterrato e ciclabile lungo il fiume Po con salita al Monte dei Cappuccini e giro di pista al Motovelodromo.

Alle ore 11.30 è previsto l'arrivo in Piazza Polonia, dove sarà allestito un villaggio di Natale con elfi, renne, slitte, alberi di Natale. Il tutto con musica e distribuzione di bevande calde da parte degli Alpini. Non mancheranno poi, come sempre, i supereroi dell'Associazione Supereroi Acrobatici che si caleranno dal tetto per la gioia dei piccoli pazienti.

Chiunque potrà partecipare al raduno a patto di indossare il vestito da Babbo Natale per colorare di rosso le strade che portano al Regina Margherita, disponibile, a fronte di una donazione, alle casette allestite in Piazza Polonia sin dal primo fine settimana di novembre, dalle 9 alle 17.

L'evento ha il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Informazioni e iscrizioni: https://www.torinobike-xp.it/babbi-in-bici