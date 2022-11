Se ne parla con Legambiente

Venerdì 2 Dicembre 2022

Il Circolo Legambiente "Il Platano" organizza un appuntamento, dedicato al lupo nella pianura carmagnolese che si terrà Venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 18.30, in Sala Monviso presso Cascina Vigna, in via San Francesco di Sales 188 a Carmagnola, si terrà l'incontro dal titolo "Il lupo alla conquista della pianura carmagnolese".

Gli esperti dell'Associazione ambientalista parleranno di monitoraggi, avvistamenti e curiosità legate a questo animale, in passato oggetto di caccia indiscriminata, pregiudizi e persecuzioni. All'evento parteciperà anche l'Ente-Parco, nell'ambito del Progetto LIFE Wolf Alps EU.

A seguito dell'incontro, dalle ore 20.00 nell'attigua Trattoria La Vigna, è in programma una cena per promuovere il tesseramento Legambiente per il 2023, con menù vegetariano.

Informazioni e prenotazioni: ilplatano.legambiente@gmail.com – cell. 3472727824 (Valentina).