Conferenza stampa online

“I MARTEDÌ DEL PARCO” - conversazioni sulla natura e qualche anticipazione sulla nuova edizione di "SUPERPARK - scoprire la bellezza del Parco Naturale Adamello Brenta"

(Strembo, 23 Feb 21) Giovedì 25 febbraio alle ore 11.30 presentiamo alla stampa

I Martedì del Parco – conversazioni sulla Natura rappresentano un nutrito programma di 10 appuntamenti, ogni primo martedì del mese dal 2 marzo al 7 dicembre 2021, su tematiche legate alla sostenibilità, biodiversità e buone pratiche del nostro territorio (e non solo).

SuperPark è un cartellone di iniziative, proposto con successo la scorsa estate, che si articola in 7 passeggiate con l'originale guida di scrittori, registi, illustratori, blogger, giornalisti e 14 proiezioni cinematografiche "al margine del bosco" che si caratterizzano per essere prodotte grazie all'energia solare e con l'utilizzo delle cuffie per un ascolto silenzioso.

Entrambe le iniziative sono frutto dell'intensa collaborazione, sia organizzativa che economica, di molti attori locali e provinciali appartenenti al mondo del turismo, culturale ed ambientale.

Alla conferenza interverranno:

Walter Ferrazza – Presidente del Parco Naturale Adamello Brenta

Cristiano Trotter – Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta

Romano Stanchina – Dirigente del Servizio Aree Protette Sviluppo Sostenibile

Chiara Scalfi – Funzionario culturale del Parco Naturale Adamello Brenta

Dalia Macii – Co-founder di Impact Hub Trentino

Modera: Walter Ferrazza



La conferenza stampa è programmata sulla piattaforma Zoom a cui si può accedere attraverso il seguente riferimento senza dover scaricare applicazioni: https://zoom.us/j/97280080464

Si prevede anche la diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Parco Naturale Adamello Brenta Geopark @pnabgeopark.